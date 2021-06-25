UTİB'in UR-GE projesinde gündem ‘GRI' standartları

Son etkinlikte GRI Standartları ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması ile ilgili süreçler, proje paydaşlarına anlatıldı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nin (UTİB), Ticaret Bakanlığı desteği ile Ur-Ge Tebliği çerçevesinde yürüttüğü ‘Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi' kapsamında 6'ncı eğitim programı tamamlandı. Çevrimiçi düzenlenen GRI (Global ReportingInitiative-Uluslararası Bağımsız Raporlama Kuruluşu) Standartları ile Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlaması eğitimi, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM)'dan alınmış olup, eğitmen Mine İzmirli; sürdürülebilir kalkınma ile kurumsal dönüşüm, kurumsal raporlamanın geleceği ve GRI raporlaması hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sürdürülebilirlik Raporlaması ile ilgili dünyada en yaygın olarak‘GRI Standartları'nınkullanıldığının altını çizen Mine İzmirli, “Sürdürülebilirlik Raporu; şirketinizin en belirgin çevresel, sosyal veya ekonomik etkileri hakkındaki bilgileri gönüllü olarak kamuoyuna duyurulmasını sağlar. Bu raporlama, şirketinizin değerleri ve yönetişim modelini ortaya koyar ve şirketinizin stratejisi ve sürdürülebilir ekonomi taahhüdü arasındaki bağlantıyı açıklar” dedi.

Raporlamanın, şirketlerin hedef belirlemesi ve performans ölçümlerine yardım ederek sürdürülebilir ekonomiye doğru dönüşümünü desteklediğine dikkat çeken İzmirli,

Küresel Raporlama Girişimi tarafından belirlenen GRI standartlarının başta sürdürülebilirlik raporları olmak üzere çevresel-sosyal yönetim raporlaması ve kurumsal sosyal sorumluluk raporlaması konusunda standartları belirlediğini ve ekonomik sürdürülebilirliği teşvik etmeyi ana hedefi haline getirdiğini anlattı.

Mine İzmirli, sadece tekstilde değil tüm işletmeler için yaşamın her alanında görülen dengelerin değişimine karşı bir dönüşümün şart olduğunu da belirterek, bu sistem değişikliklerinin işletmeleri yeni açılımlara ittiğini sözlerine ekledi.