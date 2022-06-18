İhlas Haber Ajansı

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Üvey annesini darp edip kendini eve kilitleyen genci polis gözaltına aldı

Bursa’da üvey annesini darp eden genç, kendini evin bir odasına kilitledi.

Bursa'da üvey annesini darp eden genç, kendini evin bir odasına kilitledi. Polis ekipleri eve yaptıkları operasyonla saldırgan genci gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan tartışmada üvey annesi Ayşe A'yı darp eden Halil A., daha sonra kendini evin bir odasına kilitledi. Üvey annenin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendini odaya kilitleyen Halil A., uzun süre dışarıya çıkmamak için direndi. Polis ekipleri yaptıkları operasyonla saldırgan genci gözaltına aldı. Darp edilen Ayşe A. ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

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