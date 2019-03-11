Uygulamalı girişimcilik eğitimleri başlıyor

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB iş birliğiyle 3-6 Nisan 2019 ve 1-4 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenleyeceği uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde girişimci adaylarına yeni fırsatlar sunuyor. 2019 yılında düzenlenecek olan 5 uygulamalı girişimcilik eğitiminin 2'sinin Nisan ve Mayıs aylarında belirlenen günlerde gerçekleştirileceğini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, ileri tarihte düzenlenecek olan diğer 3 eğitimin ise yılın 2. yarısında hayata geçirileceğini ifade etti.

3-6 Nisan 2019 ve 1-4 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan uygulamalı girişimcilik eğitimleri için başvuruların başladığını ve kayıtların e-devlet üzerinden yapıldığını belirten Uğurdağ, her eğitimin kaydının, eğitimin başlamasına 5 gün kala son bulacağını ifade etti.

18 yaşını doldurmuş herkesin kursa katılabileceğini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “Eğimden yararlanmak isteyenler ilk başvurularını e-devlet şifresi kullanarak, www.turkiye.gov.tr üzerinden yapmaları gerekiyor. Bu başvurular KOSGEB tarafından odamıza gönderilecek, bizde adayları mülakata çağıracağız. Devamında da, eğitmenimiz Doç. Dr. Zerrin Fırat kursiyerlere, işyeri yönetimi ve iş planı projesi hazırlanması konusunda eğitim verecek” şeklinde konuştu.

Yavuz Uğurdağ, her eğitim için 30 kişilik kontenjan bulunduğunu belirterek; “Başvuruların en kısa sürede yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmiyor” dedi.

Başkan Uğurdağ, kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verileceğini de sözlerine ekledi.