Yıldırım Belediyesi'nin Bursa'ya kazandıracağı ve 7 gün 24 saat hizmet verecek olan ‘uyumayan kütüphane' inşaatında sona gelindi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kentsel Tasarım ve Planlama Merkezi'nde faaliyet gösterecek, Türkiye'ye örnek projelerden biri olan ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Bünyesinde 288 kişilik kütüphane alanının hâricinde seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı ve kafeteryanın bulunacağı kütüphane çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Seçim öncesinde vaatlerimiz arasında yer alan ‘uyumayan kütüphane' projemizde sona yaklaştık. 250 bin genç nüfusu, üniversitesi, öğrenci yurtları ile genç dostu şehir Yıldırım'a, hizmete tâlip olduğumuzda, gençlerimize bir kütüphane sözü vermiştik.Bin 250 metrekare kullanım alanına sahip olacak kütüphanenin bünyesinde; bilgisayar laboratuvarı, seminer salonuyla burası bir eğitim, kültürel ve sosyal faaliyet merkezi olacak. Bursa'da olarak 7 gün 24 saat hizmet verecek, bünyesinde 80 binin üzerinde kitap bulunacak. ‘Uyumayan kütüphane' gençlerimizin buluşma noktası olacak” diye konuştu.

‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düstûrundan hareketle bilgiye ve eğitime erişimin kolaylaştırılması için var gücüyle çalışacaklarını aktaran Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım'ın merkezinde, kolay ulaşılabilir bir noktada bulunacak uyumayan kütüphanemizde gençlerimize çorba, çay ve kek ikramında bulunacağız ve burası bir kütüphaneden çok daha fazlası olacak. Kütüphanemiz sadece Yıldırıma değil bütün Bursa'ya hizmet verecek” ifadelerini kullandı.