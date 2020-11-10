Uyumayan kütüphane gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi'nin öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkanı sunacağı ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'nin inşaat çalışmalarında sona gelindi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane'de yürütülen çalışmaları inceledi. 7 gün 24 saat boyunca sadece Yıldırımlılara değil Bursalılara hizmet verecek kütüphanenin bünyesinde, 288 kişilik kütüphane alanının yanı sıra, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, kafeterya ve dinlenme alanları bulunacak.

250 bin genç nüfusu, iki kampüslü üniversitesi, öğrenci yurtları ile genç dostu şehir Yıldırım'a, bir kütüphane kazandırma sözü verdiklerini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemizin çalışmalarında sona geldik. İnşallah bu ay içerisinde buradaki bütün inşa çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Burası öğrencilerimize 7 gün 24 saat hizmet edecek. İlk etapta 20 bin kitapla kütüphanemizin açılışını gerçekleştirmiş olacağız. İlerleyen dönemde bu kültür, sanat ve bilgi hazinesi eserlerin rakamını 80 bine çıkarmayı planlıyoruz. Burada ders çalışan, araştırma yapan öğrencilerimize yönelik çay, çorba ikramımız da olacak. Ayrıca kütüphanemiz engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği imkanlara sahip. Aynı anda yaklaşık 300 öğrencimizin çalışmasına imkan sunan kütüphanemiz 100 kişilik konferans salonu, bilgisayarlı çalışma odaları, 30 kişilik bir toplantı odasıyla beraber Yıldırım'a yakışan bir kompleks olacak” dedi.