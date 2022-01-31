Uyumayan Kütüphane'ye 1 yılda 172 bin 590 ziyaretçi

Yıldırım Belediyesi Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, açıldığı 2021 Şubat ayından bu yana Bursa'nın eğitim ve kültür hayatını yeni bir soluk kazandırdı.

Uyumayan Kütüphane, açıldığı 1 Şubat 2021'den bu yana 172 bin 590 gencin buluşma noktası oldu. Yıldırım Belediyesi'nin, kolay lokasyonu, özel ikramları, zengin kitap çeşidi ve konforlu ortamı ile Bursa'nın dört bir yanından genci kucakladığı Uyumayan Kütüphane, misafirlerine ders çalışma, kitap okuma ve araştırma yapma imkânı sunarken yine bünyesinde verilen ücretsiz eğitimler ile de gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlanmasına katkı sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi olarak böylesi bir mekânı gençlerin istifadesine sunduklarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehir deyince bizim aklımıza beton binalar değil insanın kendisi geliyor. Bunun için insana dokunacak işleri önemsiyoruz ve bu doğrultuda çalışmaları hayata geçiriyoruz. Uyumayan Kütüphanemiz yapılmadan önce bu mekân toplantı salonu olarak kullanılmaktaydı. Bizler de Yıldırım Belediyesi olarak haftada 1 saat kullanılan bu ortamı 365 gün 24 saat dolu dolu kullanılabilecek yer haline getirdik. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanemiz ile bu bağlamda amacımıza ulaştık. Hâl böyle iken gençlerimizden gelen talebin fazla olması bizleri ilçeye yeni kütüphaneler kazandırmak için harekete geçirdi. Barış Manço Kültür Merkezi'nin üst katını kütüphaneye dönüştüyoruz. İnşallah 19 Mayıs 2022'de gençlerimizin istifadesine sunacağız” dedi.

“Binlerce gencimize ulaştık”

Gençlere eğitim ve araştırma imkânı sunan Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'nin bünyesinde gerçekleştirilen ‘Psikoloji Okumaları', ‘Film Okumaları', ‘Okur-Yazar Buluşmaları', ‘Kritik Edebiyat Sohbetleri' ve ‘Yazarlık Okulu' ile şehrin sosyal yaşam merkezi haline geldiğinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, “Verdiğimiz eğitimler ile gençlerimizin önce okuma ve öğrenme becerilerini artırması için çalışıyoruz. Bu anlamda tematik okuma grupları ile gençlerimizi kitap ve film tahlillerine dâhil ederek, okudukları kitapları ve filmleri tartışabileceği bir zemini onlara sunuyoruz. Gençlerimiz kendilerini bir adım öteye taşıdıktan sonra okudukları ve öğrendikleri üzerine tefekkür etmelerini ve bu doğrultuda eser üretmelerini hedefliyoruz. Uyumayan Kütüphane'mizde vermiş olduğumuz eğitimler ve akademiler ile binlerce gencimize hizmet sunduk. Gençlerimiz geleceğe hazırlanırken Yıldırım Belediyesi olarak onların bu yolda her daim yanında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.