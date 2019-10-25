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Uyuşturucu kullanan gencin ibretlik görüntüsü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen gencin sinir krizleri geçirdiği anlar saniye saniye görüntülendi.


Olay Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir genç, uyuşturucu kullandıktan sonra krize girdi. O anlar ise bir amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kendini yere istemeden bırakan gencin kaldırım üzerinde bir süre yatar vaziyette sağa sola dönmesi görenlerin yüreklerini burktu. Vatandaşlar genci sakinleştirmek için uzun süre çaba harcadı.

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