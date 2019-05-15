İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç ele geçirildi

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldıkları ihbar sonucu harekete geçti. Ekipleri takibe aldıkları aracı durdurarak, içerisinde reçetesiz ve usulsüz olarak piyasaya sürülecek olan 100 bin ilaca ve ruhsatsız bir tabancaya el koydu. Araçta bulunan 3 şüpheliyi ise yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Z.Ç., F.B. ve Y.Ş. adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.