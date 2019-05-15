Uyuşturucu madde olarak kullanılan binlerce reçetesiz ilaç ele geçirildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri aldıkları ihbar sonucu harekete geçti. Ekipleri takibe aldıkları aracı durdurarak, içerisinde reçetesiz ve usulsüz olarak piyasaya sürülecek olan 100 bin ilaca ve ruhsatsız bir tabancaya el koydu. Araçta bulunan 3 şüpheliyi ise yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Z.Ç., F.B. ve Y.Ş. adliyeye sevk edildi.