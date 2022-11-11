İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Bursa’da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Bursa'da narkotik polisi tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.



Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan çalışmada, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından takibe alan zanlıların kullandığı öğrenilen otomobil, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yol kenarında durduruldu. Yapılan aramada 2 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gemlik Adliyesinde hâkim karşısına çıkarılan zanlılar K.Y. (43) ve T.B. (32) tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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