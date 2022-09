Uyuşturucu operasyonunda çatıya kaçtı, önce İHA görüntüledi, sonra polisler yakaladı

Bursa'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı 132 kişinin gözaltına alındığı narkotik operasyonunun, şafak vakti polisin havadan ve karadan kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Özel harekat ve narkotik polisleri koç başlarıyla kapıları kırarken, helikopter ve İHA'ların görüntülediği operasyon an be an kameraya yansıdı. Bir şüpheli çatıda kaçmaya çalıştığı sırada İHA tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda satıcıların kökünün kazındığını, 2020 polisin katıldığı şafak operasyonunda 132 satıcının gözaltına alındığını açıkladı. Gençlerin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerini, kimsenin de kendilerinden uyuşturucu satıcılarına normal davranmayı beklememesi gerektiğini kaydeden Bakan Soylu, geçen hafta en yüksek miktarda uyuşturucu satıcısı gözaltına alındığını, 5700 kişinin yakalandığını ifade etti. Diğer yandan operasyon bu şekilde görüntülendi. Çatıdan kaçmaya çalışan bir kişi ise İHA'nın tespiti sonucu ekipler tarafından yakalandı.

Bursa'da sabah 05.00'te uyuşturucu operasyonuna giden polisleri uğurlayan Bakan Soylu, 2,5 saat içinde 132 kişinin gözaltına alınmasının ardından 7.30'da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ile birlikte açıklama yaptı.

Bakan Soylu, uyuşturucunun kökünü ailelerin de desteği ile kazımaya kararlı olduklarını ifade ederek, “Bursa'da yaklaşık 7 ay önce başlayan ve 433 şüphelinin gözaltına alınmasıyla devam eden elde edilen bilgiler çerçevesinde 130 ayrı kişinin tespit edilmesi suretiyle uyuşturucu satan, gençlerimizi zehirleyen, aile değerlerimizi yok eden bir anlayışla birlikte mücadeleyi esas alan bir operasyonun düğmesine bastık. Nisan ayında başlayan ve yaklaşık 5 ayı aşkın bir takip neticesinde Allaha şükür bu sabah 5 itibariyle hem Emniyet Genel Müdürümüz, Bursa Valimiz, Narkotik Başkanımız, Bursa İl Emniyet Müdürümüz ve jandarma komutanımız, sahil güvenlik komutanımız nezaretinde birlikte arkadaşlarımızı 5'te yola çıkardık. 2020 polis 220 araç bir helikopter,3 iha, aynı zamanda 16 narkotik köpeği ile birlikte operasyon sabah itibariyle başladı. Şükürler olsun; kazasız ve belasız olmasını diledik. 132 hedefimizin tamamı gözaltına alındı. Biraz sonra hem sorguları yapılacak ardından da adliyeye teslim edilecek.” Dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün kökünü kurutma operasyonunu gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Soylu, “Bursa il emniyet müdürlüğümüz, aynı zamanda narkotik başkanlığımız, emniyet teşkilatımızı huzurunuzda tebrik etmek istiyorum. Ülkenin her noktasında bu operasyonları devam ettireceğiz. Uyuşturucuya ve satıcılarına göz açtırmayıp fırsat vermeyeceğiz. Dün İstanbul'da özellikle yapılan bir uyuşturucu operasyonunda 600 kilogram esrar ele geçirildi. 2'si İtalyan biri Türk üç kişi de gözaltına alınmış oldu. Yine dün Hatay Antakya'da yarım milyon Captagon ele geçirildi. Dün Kocaeli'de 90 kiloya yakın eroin ele geçirildi. Üçünü arka arkaya söylemek için muradım şudur. Tüm güvenlik güçlerimiz emniyetten jandarmaya, sahil güvenliğine kadar, gümrük birimlerimize kadar herkes teyakkuz halindedir. Gençlerimizin zehirlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Bizden kimse uyuşturucu satıcılarına normal davranmamızı beklemesin. Çocuklarımıza uzanan bu eli; ailelerin huzurunu bozan bu eli, anneleri, babaları, kardeşleri karşı karşıya getiren bu eli kıracağız. Elbette çocuklarımızın zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz. Geçen hafta tarihimizin en yüksek uyuşturucu satıcılığından gözaltı oldu. 5700 kişi. Yani buradan; milletimiz bize itimat etsin güvensin. Bu uyuşturucu illetiyle mücadelemiz devam edecek. Gözümüzü kırpmadan gece gündüz demeden bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Allah bu illetle bize baş edebilme fırsatı, kuvveti kudreti nasip etsin” diye konuştu

Vatandaşlardan destek isteyen Bakan Soylu, “Bize güvensinler. Emniyet teşkilatımıza, 112 acil çağrı merkezine ve yine çok başarılı bir şekilde onbinlerce ihbarın yapıldığı Uyuma aplikasyonuna haber vermelerini istirham ediyoruz.” İfadelerini kullandı

Operasyon görüntüleri paylaşıldı

Operasyonda Özel Harekat ekiplerinin Koç başlarıyla kırdığı kapılardan içer giren polis ekipleri şüpheliler gözaltına alırken. Çok sayıda polis ve Çevik Kuvvet ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbir aldı. Helikopter ve iHA'ların görüntülediği operasyon ise kameralara anbean yansıdı. Bir şüphelinin çatıda kaçmaya çalıştığı sırada İHA tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.