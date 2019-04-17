Uyuşturucu satacaklardı, narkotik polisi planlarını bozdu

Bursa'da narkotik polisi zehir tacirlerine operasyon yaptı. Şehir girişinde yakalanan araçta uyuşturucu zulası çıktı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından Bursa'ya gelerek uyuşturucu tacirliği yapacakları yönünde ihbar bulunan şahısları takibe aldı. M.S.D, H.Y. ve E.K. isimli şahısların Bursa'ya gelmek için yola çıktığını tespit eden ekipler, şahısların kullandığı aracı takip etmeye başladı. Bursa'ya girdikten sonra aracı durdurarak şahısları indiren narkotik polisi, aracın içindeki zulayı buldu. Saklanan 1 kilo esrarı bulan ekipler araç içerisinde aynı zamanda satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar kokain ve metamfetamin de buldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.