İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve çalıntı otomobil ele geçirildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ve çalıntı otomobil ele geçirildi.


Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen Ergün D.'yi (30) Şevketiye Mahallesi'ndeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı. Operasyonda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda satışa hazır metamfetamin, sentetik uyuşturucu bonzai, ruhsatsız tabanca ve Balıkesir'in Bandırma ilçesinden çalındığı anlaşılan bir otomobil ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.