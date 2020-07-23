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Uyuşturucu satıcısına operasyon

Bursa’da uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.


Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Suriye uyruklu A.C'nin Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini alan ekipler, operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 520 gram Afgan Macunu tabir edilen plaka esrar ve 115 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu satışı yapan şahıs sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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