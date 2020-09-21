Uyuşturucu taciri böyle yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcısı, polisleri görünce elindeki çantayı bırakıp kaçtı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs gözaltına alınırken, bıraktığı çantada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Kovalamaca saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM ve Narkotik Grup Amirliği ekipleri A.K. isimli şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını belirledi. Ekipler şahsı takibe aldı. A.K. isimli şahıs takip edildiğini fark edince Sinanbey Mahallesi'nde elindeki çantayı atıp kaçmaya başladı. Şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Attığı çanta kontrol edildiğinde çanta içerisinde satışa hazır 68,19 gram metamfetamin ve 1 çıkı halinde 8,85 gram bonzai ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şahsın üzerinde uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 765 TL para da ele geçirildi. A.K.'nin evinde de arama yapan ekipler, evde 12,45 gram esrar ve 40,90 gram metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucu tacirinin o anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, adliyeye sevk edilen A.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.