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Uyuşturucu taciri tutuklandı

Bursa’da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde Kulaca Mahallesinde H.G.'nin uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. H.G.'nin evine yapılan operasyonda satışa hazır 200 gram kubar esrar, 100 gram kenevir tohumu, 3 adet puyp ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Yapılan sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen H.G., tutuklandı.

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