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Uyuşturucu taciri yakalanan şahıs tutuklandı

Bursa’da üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği, B.A. (37) ve F.K. (27) isimli şahısları takibe aldı. Görükle Mahallesi Şen Sokak girişinde B.A., üzerinde alüminyum folyoya sarılı 5 çıkı metamfetamin, 3,40 gram uyuşturucu selvia maddesi ve bin TL ile suçüstü yakalandı. Yanındaki F.K.‘nin de üzerinden 2,58 gram metamfetamin ele geçirildi.


Polisler, B.A.'nın Görükle Şen Sokak'taki evine operasyon düzenledi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 232,64 gram selvia maddesi, 12 çıkı satışa hazır 61 gram metamfetamin ile 1 adet zippo çakmak görünümlü hassas terazi ile rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi. B.A. isimli şüphelinin evinde bulunan maddeleri kendisinin olduğunu da polislere itiraf ettiği öğrenildi.


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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