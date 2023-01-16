Uyuşturucu tacirini yarası ele verdi

Bursa'da uyuşturucu taciri Erkan Lekesizgöz, yürüyüşü nedeniyle polis tarafından durduruldu. Üstünde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan payp ele geçirildi.

Olay, 14 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Limanda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İstanbul-Mudanya seferini yapan deniz otobüsünden inen yolcu Erkan Lekesizgöz'ün yürüyüşünden şüphelendi.

Erkan Lekesizgöz'ün üstünde ve sırt çantasında, savcı talimatıyla arama yapıldı. Yapılan aramadaşüphelinin sırt çantasındaki şeffaf poşet içinde 86,43 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ile uyuşturucuiçimine yarayan payp adı verilen aparatele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen Lekesizgöz, polis tarafındana gözaltına alındı.

Yürüyüşü ele verdi

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Gemlik'te silahla vurularak yaralanan Erkan Lekesizgöz'ün, vücudunda 15 kurşun yarası olduğu ve saldırı nedeniyle böbreklerinin ve bağırsaklarının zarargördüğü, bağırsaklarının dışarıda olduğu ve halen açık yarasının bulunduğu öğrenildi. Yarası nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken ve baygınlık geçirenLekesizgöz, Mudanya Devlet Hastanesi'nde polis nezaretinde tedaviye alındı. Erkan Lekesizgöz, hastanedeki tedavisinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.