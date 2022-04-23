İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu tacirleri kaçmak isterken kaza yapınca yakayı ele verdi

Bursa’nın İznik ilçesinde içerisinde uyuşturucu olan ve dur ihtarına uymadan kaçmak isteyen lüks otomobildeki 4 kişi kaza yapınca yakayı ele verdi.

Bursa'nın İznik ilçesinde içerisinde uyuşturucu olan ve dur ihtarına uymadan kaçmak isteyen lüks otomobildeki 4 kişi kaza yapınca yakayı ele verdi. Lüks otomobilden metamfetamin çıktı.


İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçeye uyuşturucu madde taşındığını tespit ettiği lüks otomobili Adapazarı yolu çevreyolunda durdurmak istedi. Yolda önlem alan ekipleri gören otomobilde 4 kişi kaçmak istedi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü aracı bariyerlere çarptı. Araçta bulunan ve kaza sonrası kaçmaya çalışan M.D., B.G., M.K. ve B.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 4 kişinin üzerlerinde ve otomobilde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin ile madde ticaretinde elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişiden B.K. tutuklandı. M.D., B.G. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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