Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Gerçekleştirilen takip sonunda M.Ö.'nün üzerinde 16, 4 gram selvia, 3, 71 gram metamfetamin ayrıca evinde yapılan aramada 8, 82 gram selvia ele geçirildi. Başka bir takipte ise, E.B.'nin üzerinde 5, 91 gram selvia le geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslarda M.Ö uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.