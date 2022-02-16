İhlas Haber Ajansı

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Uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, yaptığı takip sonucu 2 kişinin üzerinde satışa hazır halde uyuşturucu ele geçirdi.


Gerçekleştirilen takip sonunda M.Ö.'nün üzerinde 16, 4 gram selvia, 3, 71 gram metamfetamin ayrıca evinde yapılan aramada 8, 82 gram selvia ele geçirildi. Başka bir takipte ise, E.B.'nin üzerinde 5, 91 gram selvia le geçirildi.


Adliyeye sevk edilen şahıslarda M.Ö uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanırken, E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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