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Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takip ile Karacabey'de uyuşturucu satanlara yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde N.T. (62), E.Ö. (54), A.Y. (38) ve Ö.K.'nin (53) evlerine baskın düzenledi. Şahısların ikametlerinde 141 gram esrar, 15 adet uyuşturucu tabanca, 2 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden N.T. (62), A.Y. (38) ve Ö.K. (53) tutuklanırken, E.Ö. (54) ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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