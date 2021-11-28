Uyuşturucu tacirleri, tutuklandı

Ekiplerin yaptığı takip sonucu yakalanan şahıslardan O.B. uyuşturucu ticareti ve kullanmak, silah mermisi bulundurmak suçlarından 3 ayrı dosyadan arandığı tespit edilirken, O. Y. ise, 4 parça halinde toplam 83,93 gram metamfetamin, 2 parça halinde 2,9 gram esrar, 2 adet payp, 5 adet cam tüp, 1 adet ibareli tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 24 adet fişek, 1 adet şarjörlü tüfek, 1 adet tüfeğe ait şarjör, 2 adet 36 kalibre fişekle yakalandı.

Yakalanarak adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.