Uyuşturucu tacirleri uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Yapılan operasyonda 4 uyuşturucu taciri ellerinde bulunan mallarla birlikte yakalandı.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, bu şahıslara yaptığı sorguda Bursa genelinde uyuşturucu ticareti yapan 5 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin ev iş yerlerine operasyon yapan ekipler, yapılan aramada satışa hazır 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ecstasy hap ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak suçundan işlem yapılırken G.Ç., S.D., K.Ş., Ü.B. ve G.T. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.