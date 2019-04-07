İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Uyuşturucu tacirleri uyuşturucuyu satamadan yakalandı

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Yapılan operasyonda 4 uyuşturucu taciri ellerinde bulunan mallarla birlikte yakalandı.


Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, bu şahıslara yaptığı sorguda Bursa genelinde uyuşturucu ticareti yapan 5 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin ev iş yerlerine operasyon yapan ekipler, yapılan aramada satışa hazır 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ecstasy hap ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak suçundan işlem yapılırken G.Ç., S.D., K.Ş., Ü.B. ve G.T. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.