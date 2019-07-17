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Uyuşturucu tacirlerine bir darbe de polisten

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonlarda 1.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonlarda 1.5 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, iki kişi gözaltına alındı.


İnegöl KOM ekipleri uzun süredir H.K ve V.K'yi takibe aldı. Ekipler iki şahsın uyuşturucu satacağı sırada operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda skunk ve esrar olmak üzere toplam 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerine emniyet ekipleri el koyarken, tahkikat sürüyor.

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