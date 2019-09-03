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Uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Hint keneviri ve silah ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hint keneviri ve silah ele geçirildi.


Jandarma ekipleri, Tuzla Mahallesinde ikamet eden N.E. isimli bir kişinin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği istihbaratı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, evin bahçesinde sebzelerin yanına ekilmiş 3 kök kenevir ele geçirdi. Ayrıca evin yatak odasında ruhsatsız 1 yarı otomatik av tüfeği ile 1 kurusıkıdan çevrilme tabanca ele geçirildi. N.E. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikatı devam ediyor.

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