Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

Bursa'da zehir taciri 11 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullandıkları ve zehir ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K, M.U.K, M.I, F.K, Ö.Ç, T.M.S, M.Y. ve E.A. ve daha üç kişinin ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 636 tablet ecstasy, 180 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, 4 adet hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan naylon poşet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 657 lira para ile bir miktar ziynet eşyası ve bir tane ruhsatsız silah ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen 11 kişiden 3'ü hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılıp salınırken, diğer 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi.