Uyuşturucu tacirlerine operasyon

Bursa'da uyuşturucu tacirleri evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Mudanya Emniyeti Narkotik Büro ekipleri yaptıkları takip sonunda 2 kişinin ikametlerine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, Ö.D.'nin üzerinden 0,61 gram esrar, Y.T.Ş.'nin üzerinde ise 4,72 gram esrar ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise 1 hassas terazi, poşet içerisinde 54,10 gram esrar ve 23 parça satışa hazır halde 20,37 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan iki kişi, uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan işlem yapılırken, adliyeye sevk edildi.