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Uyuşturucu tacizlerine operasyon: 4 gözaltı

BURSA (İHA) – Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri durdurdukları bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

BURSA (İHA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekipleri durdurdukları bir araçta yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacizlerine göz açtırmıyor. İnegöl'de uygulama yapan polis ekipleri şüpheli görüp durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada araçta esrar ve metafetamin maddesi ele geçirildi. Polis olayla ilgili F.P., H.K., A.A. ve A.S.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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