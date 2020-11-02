İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, E.O. isimli kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını değerlendiren Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi gözaltına aldı. E.O. isimli kişinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 2 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş 70 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan E.O. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.