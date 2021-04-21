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Uyuşturucudan aranan kurye denetimde yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu motosikletli kurye, uyuşturucudan arandığı tespit gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu motosikletli kurye, uyuşturucudan arandığı tespit gözaltına alındı.


Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptı. Uygulamada bir kurye motosikletini durduran ekipler sürücü Oğuzhan K.'nin (26) GBT sorgulamasını yaptı. Sorgulamada uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan arandığı ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı.

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