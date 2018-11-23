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Uyuşturucudan sabıkalı iki kişi uyuşturucu ile yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde uyuşturucudan sabıkası olan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde uyuşturucudan sabıkası olan iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İznik Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, Yenişehir'den geldikleri öğrenilen A.B. (23), A.Y.'yi (45) bir süre fiziki takibe aldı. Polis, şüpheli iki kişiyi Selçuk Mahallesi Nenehatun Sokak'ta kıstırdı. Ekipler şüphelilerin üst aramasında satışa hazır halde uyuşturucu metamfetamin ve selvi otu ele geçirdi. Uyuşturucu suçundan sabıkalı oldukları öğrenilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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