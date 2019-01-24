Uyuşturucuya geçit yok

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis uyuşturucuya geçit vermiyor.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ve Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. KOM ekiplerince yapılan teknik takip sonucunda uyuşturucu satışı yapan Davut Ç. yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 17 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 3 bin TL ele geçirildi. Öte yandan şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 80 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü B. B. gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 2 şahsın sorgusu sürüyor.