Uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor

Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Çiçeközü Köyü Derneği (YENÇİDER) ile ortaklaşa düzenlediği seminerde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, toplumu uyuşturucu belâsından kurtarmak için herkese çok önemli görevler düştüğünü belirtti. Bu konuya hassasiyet göstermenin, meselenin çözümünde ilk adım olacağını ifade eden Aydın, “Biz yöneticilere de görevler düşüyor. Bizler bunun farkındayız. Bu seminerin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha geniş çaplı bir semineri tertiplemek için kolları sıvıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dâire Başkanlığı Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) sosyologlarından Hülya Özkan Timur ise bağımlılığın hastalık boyutunu anlattı. Ailelerin çocuklarındaki değişimleri takip etmelerini isteyen Timur, “Bağımlı gencin arkadaş çevresinin değiştiğine şahit oluyoruz. Ayrıca ders başarısı düşerken, derslerden ve okuldan kaçışlar başlıyor” diye konuştu.

Sigaranın bağımlılık yapan maddelerle kıyaslanıp mâsumlaştırılmamasını isteyen Timur, GADEM'e başvuran bağımlıların yüzde 98'inin sigara içtiğine dikkat çekti. Timur, “Bağımlıların yüzde 50'si arkadaş çevresinden etkilenerek başlamış. Yüzde 86'sı aileleriyle birlikte yaşıyorlar, sokak çocukları değil bunlar. Yüzde 69'u çalışmıyor, çünkü madde bağımlılığı yüzünden işini kaybetmiş” diye konuştu.

YENÇİDER Başkanı Fikret Kirişçi de, seminere katılanlara ötürü teşekkür etti. GADEM'in hazırladığı uyarıcı el ilanı ve broşürlerin dağıtıldığı seminere siyasîler ve vatandaşlar katıldı.