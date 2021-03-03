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Uyuşturucuyla polisten kaçarken kaza yaptılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polisin ’dur’ ihtarına rağmen kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde içinde 3 şüphelinin olduğu otomobil, polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında otomobil kaza yaptı. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, araçta uyuşturucu madde çıktı.


İnegöl Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen aracı çevre yolu üzerinde takibe alındı. Bahse konu aracın sürücüsü, ekipleri fark edince kaçmaya başladı. Polislerden kaçan araç kaza yaptı. Araçta bulunan Serkan A., Alihan A. ve Özgür A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar polislere yakalanacağını anlayınca yanlarında bulunan uyuşturucu maddeleri dışarı attı. Ekipler dışarıya atılan uyuşturucuları topladı. 41 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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