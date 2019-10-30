Uzak Doğu'da Bursa'ya büyük ilgi

Bursa'nın sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri dünyanın farklı ülkelerindeki fuarlarda tanıtan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak Japonya'nın en önemli fuarı Tourism Expo Japan'da Uzak Doğulu turizmcilere Bursa'yı anlattı.

Bursa'nın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi adına öncelikle kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin en iyi şekilde tanıtılmasını hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. Daha önce İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Katar'ın ardından bu kez Uzak Doğu'nun adalar ülkesi olan Japonya'da boş gösterdi.

Bu yıl Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleşen ve Japonya'nın en önemli turizm fuarı olan Tourism Expo Japan'a 150 binden fazla ziyaretçi katıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Türkiye standındaki yerini alırken, 100'ün üstünde ülkeden bin 475 şirketin yer aldığı fuarda Bursa'nın değerleri büyük ilgi gördü.

Uzak Doğulu acente ve tur operatörleriyle yapılan birebir görüşmelerde Bursa'nın tarihi, doğal ve turistik değerleri anlatıldı.