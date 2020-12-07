Uzaktan eğitimle sınırları aştılar

Türkiye'de korona virüs salgınının tavan yapmasıyla okullarından uzak kalan öğrenciler, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa'daki okullar arasında iş birliğini yaygınlaştırmak üzere hazırlanan eTwinning Topluluğu sayesinde eğitimde sınırları ortadan kaldırdı. Program sayesinde Bursalı minik öğrenciler, Azerbaycan, Türkiye ve Romanya'nın ortağı olduğu ‘Yaşamak İstiyorum' projesi kapsamında farklı şehirlerdeki yaşıtlarıyla internet üzerinden bir araya gelip, Çankırı'daki bir veteriner hekimle hayvanlar alemi üzerine söyleşi yaptı.

Avrupa okullarının gerekli altyapıyı sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimi eTwinning eylemi, uzaktan eğitimi adeta fırsata çevirdi. Türkiye'den 9 okulun yanı sıra Romanya ve Azerbaycan'ın da proje ortağı olduğu, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla hazırlanan ‘Yaşamak İstiyorum' konulu eTwinning projesi farklı ülke ve şehirlerden öğrencileri tek bir platformda bir araya getirdi. Bursa'nın Yıldırım İlçesi'ndeki Şehit Polis Polis Bülent Aslan İlkokulu 1'ici sınıf öğretmeni İlknur Kıldan, proje kapsamında minik öğrencilerini farklı şehirlerdeki akranlarıyla buluşturdu. Bursa, İzmit, Mardin, Yalova ve Balıkesir'in yanı sıra Azerbaycan'daki okuldan da 62 öğrencinin kayıtlı olduğu proje kapsamında, veteriner hekimle hayvanlar alemi üzerine söyleşi yapıldı.

Teknolojik imkanların sonuna kadar kullanıldığı etkinlikte Çankırı'da görevli veteriner hekim İlker Aslan, Bursa, İzmit, Mardin, Yalova, Balıkesir ve Azerbaycanlı öğrencilerin sorularını yanıtladı. Minik öğrencilerin akıllarına takılan, hayvanların hangi aletlerle tedavi edildiği, veteriner olmak için ne yapmak gerektiği, hayvanlarda organ nakli olup olmadığı, vahşi hayvanların tedavi edilip edilemediği gibi tüm sorular Veteriner Hekim İlker Aslan tarafından tek tek cevaplandı.