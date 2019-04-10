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Üzerine salıncak devrilen kız göz yaşları içinde toprağa verildi

IHAAW142506-ASA/10-04-2019 - Üzerine salıncak devrilen kız göz yaşları içinde toprağa verildi (Fotoğraflı) Ali Erdem - Emre Kaya YALOVA (İHA) - Antalya’nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova’da toprağa verildi.

IHAAW142506-ASA/10-04-2019 - Üzerine salıncak devrilen kız göz yaşları içinde toprağa verildi (Fotoğraflı) Ali Erdem - Emre Kaya YALOVA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde babasının işlettiği restoranın bahçesinde üzerine salıncak devrilerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Merve Ela Yılmaz, Yalova'da toprağa verildi. Alanya'da meydana gelen olayda, Merve Ela Yılmaz, babasına ait restoranın bahçesinde oyun oynarken üzerine salıncak düşmesi sonucu yaralandı. Minik Merve, ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 yaşındaki minik kız hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Merve'nin na'şı babasının memleketi Yalova'ya getirildi. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında, Merve Ela Yılmaz'ın babası Mehmet Yılmaz taziyeleri kabul etti. Minik kız öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Şehir Mezarlığı'na defnedildi. (AE-MŞ) 10.04.2019 14:43:41 TSI NNNN

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