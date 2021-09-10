Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen olayda, üzerine sülfürik asit dökülen işçi ağır yaralandı.

Arkadaşlarının üzerine su dökerek müdahale ettiği genç, üzerindeki asitin ters tepkime yapması sonucu ağır yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi 28. Metal Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Berkan A. (19) isimli işçi yürüdüğü sırada asit deposunun hortumuna çarptı. Yere düşen işçinin sırtına hortumlardan akan sülfürik asit döküldü.

İşçinin imdadına koşan arkadaşları su dökerek asit dökülen yeri temizlemeye kalkınca olanlar oldu. Sülfürik asit su ile tepkimeye girdi ve Berkan A.'nın sırtı daha fazla yanarak zarar gördü. Talihsiz işçi önce özel bir hastaneye götürüldü. Berkan A. daha sonra İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yanık ünitesinde tedavi altına alınan işçinin sırtında ciddi yanıklar olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.