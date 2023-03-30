Uzmanlardan sağlıklı beslenme tiyoları

Ramazan ayında oruç tutan herkesin beslenme düzeni ve hayat şekli değişiyor. Oruç tutan kişilerin sağlıklarını koruyabilmeleri için sahur ve iftarda tükettikleri besinleri önemsemeleri gerektiğini ifade eden Doruk Hastaneleri Esentepe Tıp Merkezi Diyetisyen Zeynep Erbaş, "İftara peynir, zeytin, domates gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi hafif yemeklerle başlayın ve biraz ara verin. Avuç içi kadar ramazan pidesi 1 ince dilim ekmeğe eşdeğerdir. Yemekleri fazla yağlı yapmamaya ve pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, fırında veya buğulama tercih edin. Tek tip beslenmemeye ve tabağınızı çeşitlendirmeye özen gösterin. Her iftar sofranıza salata eklemeyi ihmal etmeyin. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar veya meyveli tatlılar tercih edin. Susama hissi yaşamasanız bile iftar ve sahur arası bol bol su tüketmeye özen gösterin. İftardan 1-2 saat sonra kısa mesafeli, hafif tempoda yürüyüşler sindiriminize yardımcı olacaktır."

Genellikle çoğu insan Ramazan ayında kilo aldığını ifade eden Diyetisyen Begüm Şimşek ise, Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Sahuru protein ağırlıklı yapın. Yumurta, peynir tüketerek daha uzun bir tokluk süresi sağlayabilirsiniz. Beyaz ekmek, simit, poğaça gibi basit karbonhidratlar yerine tahıllı ekmekleri tercih etmelisiniz. Tuzlu peynirler, şarküteri ürünlerinden daha az susamak için uzak durmalısınız. Ceviz, badem gibi sağlıklı yağları sahurda tercih edebilirsiniz. Tokluk süresini uzatır. Orucunuzu su ile açtıktan sonra ana yemek yerine hurma, zeytin veya çorba ile başlayın. Daha sonrasında 10-15 dakika yemeğe mola verin bu hazımsızlık gibi sorunlarınızı önleyecek aynı zamanda akşam öğününde çok yemenizi engelleyecektir. Ana yemekte protein artı sebze veya salata artı yoğurt veya cacık tüketin. İftarda kızartmalardan, yağlı yiyeceklerden uzak durun, onun yerine ızgara, haşlama veya fırında pişen yiyecekleri tercih edin. Sahurla iftar arasında 2-2.5 litre su tüketin.”