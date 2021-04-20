Uzun süre bebek hasreti çeken aileler dikkat

Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Girişimsel Radyoloji uzmanı Doç.Dr.Nurullah Doğan, Histerosalpingografi (HSG) diye isimlendirilen rahim filminin, bebeğin gelişimini tamamladığı rahim yani uterus boşluğu endometrium ile yumurtanın rahime taşındığı tüplerin tuba uterina görüntülenmesisuretiyle,uzun zaman bebek hasreti çeken anne ve babalar için nokta atışı teşhis ve tedavi imkanının söz konusu olabileceğini söyledi.

HSG sayesinde rahmin kalıtsal sorunları, miyom veya polip gibi kitleleri, düşük, kürtaj veya enfeksiyon gibi nedenlerle oluşabilecek yapışıklıklar ile birlikte tüplerde darlık, tıkanıklık veya genişleme gibi sorunları tespit edildiğini ifade eden Girişimsel Radyoloji uzmanı Doç.Dr.Nurullah Doğan, “HSG en çok kısırlık veya düşük durumlarında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından istenir. Rahim ultrasonografi (USG), manyetik rezonans (MR) laparaskopi, histereskopi veya sonohisterografi gibi yöntemlerle incelebilse de bu yöntemlerin hiç birisiHSG'nin verdiği bilgilerin tamamını veremez” diye konuştu.

İşlemin, rahim ağzında verilen ilacın rahim boşluğu ve tüpleri doldurması sonucu şeklinde uygulandığını belirten Doç.Dr.Nurullah Doğan, “Elde edilen radyolojik görüntüler incelenerek teşhis konulur. Verilen ilaç renksiz ve kokusuz olup organ ve dokular üzerinde bir zararı yoktur. Tetkik için rahmin en uygun zamanı adet bitiminden sonraki 3 ve 7'inci günler arasıdır. Hasta işlem sonrası aynı gün içinde normal yaşamına dönebilir. Utanma veya korku gibi sebeplerde ise isteyen hastalarda işlem hafif ve kısa süreli bir anestezi yani sedasyon altında yapılabilir. Gebelik, pelvik enfeksiyon, aşırı kanama ve yakın zamanda yapılan uterus veya tüpler ile ilgili ameliyat olması durumu HSG işlemi yapılmaz. HSG sadece teşhis koyulmasını sağlayan değil, bazı hastalarda tedavi edici bir işlemdir. Yüksek basınçla verilen kontrast madde tüplerdeki mukus benzeri engelleyici yapıları temizler. Bu sebeple kısırlık gelişen hastalarda tüplerin temizlenmesi sonrası yumurtalar rahim boşluğuna ulaşarak gebelik sağlanır” şeklinde konuştu.

Rahim filmi sonrası lekelenme tarzında vajinal kanama ve gün içerisinde adet benzeri ağrı görülebildiğini de sözlerine ekleyen Doç.Dr.Nurullah Doğan, “İşlem sonrası şiddetli karın ağrısı, ateş, kötü kokulu akıntı, aşırı kanama veya ilaca bağlı alerjik reaksiyonlar çok nadir görülebilmektedir” dedi.