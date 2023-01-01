Uzun süre haber alamadılar, acı gerçeği eve girince gördüler

Bursa'da 26 yaşındaki genç, evde şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu İmmed İbrahim'in (26) yakınları kendisinden uzun bir süre haber alamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri İmmed İbrahim'in yakınları ile eve girdiklerinde cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekinin çağırdığı sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İbrahim'in tek yaşadığı, şeker hastası olduğu ve şeker komasına girerek hayatını kaybettiği öğrenildi.