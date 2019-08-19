Vakıfköy Kent Parkı'nda sona doğru

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım'da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nin resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılması için çalışmalara hız verildi.

Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa'yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın yeniden ‘yeşille' anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Yeni dönemde Bursa'ya 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ağırlıklı olarak Osmangazi ve Nilüfer ilçelerine hitap eden Hüdavendigar Kent Parkı'na benzer bir projeyi Yıldırım'da hayata geçiriyor. Bünyesinde yüzme havuzu, boks ve güreş salonları, sporcu misafirhanesi, iki nizami futbol sahası, seyirci tribünü, lunapark, kafeteryalar, 11 bin metrekarelik gölet, tematik parklar ve 300 araçlık otopark da bulunan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri'nin resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yapılması hedefleniyor.

Çalışmalar hızla devam ediyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesislerinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Kentin doğu bölgesine ayrıcalıklı bir yaşam alanı kazandırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Özellikle şehrin batısında ciddi sosyal alanlar olduğu ancak doğuda olmadığı yönündeki serzenişleri sürekli halkımızdan duyuyorduk. Vakıfköy Kent Parkımız bu manada kentimizin doğudaki mahalleri hatta Gürsu ve Kestel'i de gerçekten ihya edecek. Çocukların ve gençlerimizin eğlenebileceği lunapark ve spor için her türlü imkanlar olacak. Piknik alanları, suni havuzda sandal gezintileri, kafeteryalar, amatör kulüplerin BAL ligi takımlarının futbol maçlarını yapacakları nizami sahalar ile burası ayrıcalıklı bir yaşam alanı olacak. Eksiklerimizi de kısa sürede tamamlayıp, inşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi açılışını yapmak istiyoruz. Güvenlik hizmetleriyle, otoparkıyla buradası halkımızın gelip huzur içinde zaman geçirebileceği bir nokta olacak” dedi.

Yıldırım'a kazandırılan bu ayrıcalıklı park nedeniyle Başkan Aktaş'a teşekkür eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da parkın sadece çevre mahallelere değil, Kestel ve Gürsu'ya da hizmet veren önemli bir buluşma noktası olacağını kaydetti.