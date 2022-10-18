Valeler için flaş gelişme...Milyonluk araçlarınızı teslim ettiğiniz kişileri tanıyın

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartının 25 Aralık 2020'de, 31345 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Belgelendirme Kuruluşları Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu , ‘İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik' ile vale görevlilerinin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmasının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Vale görevi yapan kişilerin 01 Ocak 2023 tarihine kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerektiği vurgulayan Kutlu, “Bu tarihe kadar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almamış olan kişiler artık vale olarak çalışamayacak. Kaçak olarak çalışanların önüne ise bazı yaptırımlarla geçilmiş olunacak. Çünkü vale toplum hayatımızın hemen hemen her anında karşılaşmaktayız. Okullarda, Hastanelerde, AVM'lerde ve diğer alanlarda günümüzün çağında lüks değil, bir gereklilik olarak görüyoruz. Vale hizmeti aldığımız kişinin de, bir eğitimden bir belgelendirmeden geçmesi gerekiyor. Bununla alakalı da 25 Aralık 2020 tarihinde çıkan mevzuatla vale görevlilerine bir standart getirildi. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren vale görevinde bulunan kişiler, mesleki yeterlilik belgesi almadan çalışamayacaklar. Mesleki yeterlilik kurumuna bağlı, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından alınacak bir belgeyle ancak çalışabilecekler” dedi.

"Kartı gören güvenle aracını valeye teslim edecek"

Eskiden her herhangi bir sorgu yapmaksızın araçların vale görevlisine teslim edildiğini belirten Kutlu, “Ancak kişilerin, sabıkası var mı? Psikoteknik raporu var mı? Bir yana dursun sürücü belgesi var mı? Diye soramıyorduk. Alacakları mesleki yeterlilik belgeleriyle mevzuatı toplayıcı olmanın yanı sıra vatandaşların gönül rahatlığı ile anahtarlarını teslim etmelerine vesile olacak. Vale görevi yapan kişinin boynuna veya yakasına asacağı mesleki yeterlilik belgesi kartı, vatandaşın aklına gelebilecek bütün soruların cevabı olmuş olacak” diye konuştu.

"En ufak sabıkası, kazası veya sinirli olan kişi bu belgeyi alamayacak"

Bir valenin bu belgeyi alması için suç kaydının araştırıldığını, uyuşturucu kullanan, satan, ağır kazaya karışan, cinsel istismar ve yüz kızartıcı suçlar işlemiş ve bunlardan ceza alan ve kovuşturma geçiren kişilerin sınava dahi giremeyeceğini hatırlatan Kutlu, "Şayet bu sorunlar ortada yoksa bile, belgeyi almak için psikoteknik raporu istiyoruz. Günde 1 vale 100'ün üzerinde farklı modelde araçlar kullanıyor. Refleksleri ve muhakemesi çok önemli. Psikoteknik raporuyla bunu kanıtlamış oluyor. Psikoteknik raporu, sabıka kaydı ve sürücü belgesi olanlar, mesleki yeterlilik belgesi sınavına girmeye hak kazanacak. Bu şekilde hem vale hizmeti veren kişiler nitelik kazanmanın yanında yurt içi ve yurt dışında geçerli olan belgeye sahip olacaklar. Ayrıca, vatandaşlarda güvenle anahtarlarını teslim edecekler” dedi.

"Belgesi olmayan kaza yaptığında sigorta karşılamayacak"

Vatandaşları boynunda veya yakasında yeterlilik belgesini görmedikleri valelere araçlarını teslim etmemesi konusunda uyaran Kutlu, “Çünkü sigorta şirketleri, valeden kaynaklı hasarları belgesi olmadığı gerekçesiyle ödemeyecek. Kaymakamlıklar ve valilikler tüm vale hizmeti yapan yerleri denetleyecekler. Belgeleri olmayanların faaliyetlerine son verecekler. Türkiye'de bu belgeyi veren 16 tane yetki almış kuruluş var. Bunların da hangileri olduğuna dair bilgilere belgelendirmekuruluslaridernegi.com adresinden ulaşılabilir" dedi.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin 5 yıl geçerli olduğunu belirten Kutlu, şayet 5 yıl içinde mesleği yaptığını kanıtlarsa sınavsız 5 yıl daha uzatma imkanı olduğunu açıkladı.

Sınav ücretinin bin 550 lira, evrakın ise 250 lira olduğu açıklandı.