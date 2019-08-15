İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Canbolat gaziye sahip çıktı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik ilçesinde bir kafede saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman’ı ziyaret etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gemlik ilçesinde bir kafede saldırıya uğrayan Gazi Ömür Karaman'ı ziyaret etti.


Bursa Valisi Yakup Canbolat, Gazi Ömür Karaman'ı misafir olduğu evde ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat'a eşlik etti. Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Bursa'nın Gemlik ilçesinde Gazi Ömür Karaman, oturduğu kafede ayağını uzattığı gerekçesiyle acımasızca darp edilmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.