Vali Canbolat'tan Dündar'a ziyaret

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret ederek, yeni hizmet döneminin hayırlı olmasını diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde üst üste üçüncü kez Osmangazi'de belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, Vali Canbolat'ı belediye binası önünde karşıladı. Vali Canbolat'ı makamında ağırlayan ve ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Dündar, nazik ziyaretinden dolayı Vali Canbolat'a teşekkür etti.

Valisi Yakup Canbolat da, üst üste üçüncü kez belediye başkanı seçilerek Osmangazi'de bir ilki başaran Başkan Dündar'ı tebrik etti. Yeni hizmet döneminin hem kendisine hem de Osmangazi ve Bursa adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Vali Canbolat, Başkan Dündar'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Vali Canbolat'a belediye binası girişinde yer alan Osmangazi Meydanı projesinin maketini gösteren Başkan Dündar, proje hakkında bilgiler verdi. Proje maketini inceleyen Vali Canbolat, Osmangazi Meydanı'nın Bursa'ya büyük bir değer katacağını ifade etti.

Başkan Dündar, umre ziyaretinden getirdiği tesbihi hediye ederek Vali Canbolat'ı uğurladı.