Valilik Kupası'nda zafer Osmangazi'nin

Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Sakarya'da düzenlenen 10. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası'na damga vurdu.

Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciliği'nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan 10. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 16 ülke ve 35 ilden toplam 1376 sporcunun ter döktüğü müsabakada Osmangazili judocular göz doldurdu.

Ümit erkekler kategorisinde boy gösteren Eren Acar, İslam Nazifoğlu ve Celal Özdemir kendi sıkletlerinde birincilik, Ahmet Can Korkusuz ile Recep Tevfikoğlu ikincilik, Burak Baydan, Muhammed Şeucen, Caner Çetin üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ümit kadınlarda ise Şirvan Fidan, Gizem Nur Aras ve Kadriye Çakır üçüncülük başarısı elde etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genç sporcular ile antrenörlerini kutlayarak, gelecek müsabakalarda başarılar diledi.