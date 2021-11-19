Vandallar parkı yakıp yıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çocuk parkı Vandallar tarafından tahrip edildi. Çocuk oyun alanında bulunan bank, parke taşlarıyla birlikte sökülerek yakıldı.

Yeniceköy Mahallesi Karşıyaka Caddesinde bulunan çocuk parkında kimliği meçhul kişi veya kişiler bankları parke taşlarıyla birlikte yerinden söktü. Vandallar, ahşap bankları parkta ısınmak için ateşe vererek yaktı. Bu durumu gören vatandaşlar tepki gösterirken, İnegöl Belediyesi emniyet ekiplerinin de desteği ile bu çirkin davranışı gerçekleştirenlerin bulunması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Alper Taban, üzücü bir tabloyla karşılaştıklarını ifade etti. Yeniceköy Mahallesinde çocukların oyun oynayıp eğlenmesi, ailelerin de oturup hem hava alması, hem de çocuklarını izlemesi için yapılan parkın tahrip edildiğini söyleyen Alper Taban, “İnegöl Belediyesi olarak bizler şehrimizi güzelleştirmek, vatandaşlarımızın nefes alacağı sosyal donatı alanları oluşturmak için çalışıyoruz. Bizler geleceğin İnegöl'ünü inşa etmenin planlarını yaparken, görüyoruz ki birileri bugünümüzü yok etmeye devam ediyor. Yaptığımız bütün bu hizmetler, vatandaşlarımızın vergilerinden elde edilen gelirlerle ortaya koyduğumuz projeler. Ancak ne yazık ki birileri bütün vatandaşların hakkına girerek parka zarar verebiliyor. Ben bu konuda yaşadığımız rahatsızlığı yeniden dile getirerek tüm ilçe halkımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkemizin en temiz şehri olma gibi bir hedefimiz var. Hem temizlik hususunda hem de Yeniceköy Mahallesinde yaşadığımız talihsiz bu olay benzeri konularda lütfen sessiz kalmayın. 153 hatlarımızı, 155 polis imdadı arayarak bu tür olayları bizlere bildirin. Hem zabıta ekiplerimiz hem polisimiz, jandarmamız gereken işlemi yapacaktır. Bizler sessiz kaldıkça, kamu mallarına zarar veren kişiler bundan güç almaya devam edecekler. Çocuklarımızın geleceğinin yakılıp yıkılmasına müsaade etmeyelim” dedi.