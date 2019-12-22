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Varikosel erkeklerde k?s?rl??a yol a??yor

?roloji Uzman? Op.

Dr. Etem Ruhi G?re, erkeklerdeki varikosel rahats?zl???n?n k?s?rl??a sebep oldu?unu s?yledi.


Testis toplardamarlar?n?n geni?lemi? olmas?na varikosel dendi?ini ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Dr. Etem Ruhi G?re, ??rolojideki ?nemi erkek k?s?rl???na sebep olmas?d?r. Bilhassa sol testis varikoseli anatomik ?zelli?i sebebiyle varikosele ba?l? k?s?rl?klar?n y?zde 90'?n? olu?turmaktad?r. ?leri derecede sa? testis varikoseli de k?s?rl?klar?n y?zde 10'undan sorumlu tutulmaktad?r. K?s?rl?k olu?umunun temelinde geni?lemi? olan damarsal yap?n?n i?inde bulunan kan kitlesinin sebep oldu?u hipertermi ve sol testiste b?brek ?st? bezinin zehirli at?klar?n?n sperm yap?m? ve kalitesini olumsuz y?nde etkilemesindendir. Basit bir operasyonla tedavi edilmektedir. Ameliyat edilmi? varikoselin tekrarlamas? ?ok nadiren g?r?l?r? dedi.


Op. Dr. Etem Ruhi G?re, "Ki?ilerin nas?l ayaklar?nda olu?uyorsa, testislerinde de meydana gelmektedir. ?la?la tedavisi yoktur. Ameliyat ile yap?lmas? gerekmektedir. Mikro cerrahi y?ntemi ile yap?lmaktad?r. Y?zde 90 da ba?ar? sa?lanmaktad?r" diye konu?tu.

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