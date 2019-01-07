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Vatana adanmışlığın destanı

Birinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı’nın 104’üncü yılında şehit olan 90 bin asker, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dramalı tarih söyleşisi ile anıldı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılında şehit olan 90 bin asker, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dramalı tarih söyleşisi ile anıldı.


Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye Büyükşehir Beleyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile vatandaşlar katıldı. Tarihçi Irmak Akçay, Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı ve 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nı dramalı olarak anlattı.


Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiğin üstün cesaret ve fedakarlığı, ağır kış şartlarına ve her türlü zorluğa aldırış etmeden, milli ve manevi değerler uğruna 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde şehadet mertebesine ulaşmalarının hafızalarda bıraktığı derin izler gözler önüne serildi. Söyleşinin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zehra Sönmez, günün anısına tarihçi Akçay'a teşekkür plaketi verdi.

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