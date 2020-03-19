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Vatandaş başka çare bırakmadı, başkan oturma banklarını söktürdü

Mustafakemalpaşa Belediyesi ilçe halkının buluşma noktası olan Adnan Menderes Meydanı’nda oturma banklarını söktü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi ilçe halkının buluşma noktası olan Adnan Menderes Meydanı'nda oturma banklarını söktü.


Belediye, dünyayı etki altına alan korona salgınına karşı bir tedbiri daha hayata geçirdi. Ortak kullanım alanlarında düzenli olarak yıkama ve dezenfeksiyon yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, bütün ikazlara rağmen dışarıya çıkan ve ilçenin buluşma noktası olan meydandaki bankları kaldırmak zorunda kaldı. Vatandaşlar da sık sık zaman geçirdikleri Adnan Menderes Meydanı'ndaki oturma banklarının kaldırılmasına destek verdi.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, önemli olan halk sağlığı olduğuna dikkat çekerek, "Hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız ve belediyeler olarak tüm kurumlar üzerine düşeni yapmakta. Vatandaşımız da 2 hafta gibi kısa bir süre üzerine düşeni yapmalı. Ancak bu virüs belasından birlikte kurtulabiliriz. Lütfen sosyal mesafeyi koruyalım. Evlerimizde zaman geçirelim" dedi.

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