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Vatandaşlar gece yarısı pazara akın etti

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü.

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri ile ilgili 31 şehirde 2 günlük yasağı vatandaşları sokağa döktü. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde yarın açılacak Yavuzselim Pazar Yeri gece yarısı açılınca vatandaşlar oraya akın etti.


Pazarcı esnafı yarın sabah kurulacak pazar için araçlarını ve ürünlerini getirmişti. İçişleri Bakanlığı'nın kararı açıklanınca pazarcı esnafı gece yarısı tezgahlarını açtı. Vatandaşlar da 48 saat boyunca ihtiyaçları olacak sebze ve meyveleri pazarcı esnafından temin etti. Bu esnada vatandaşlarla pazarcıların sosyal mesafe ile maske uygulamasına dikkat etmediği dikkat çekti.


2 saatte meyve sebzeler tükenirken, pazarcılar da gecenin geç saatlerinde tezgahlarını toplayarak evlerinin yolunu tuttu.

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